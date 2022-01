Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Imbissbude

Hattingen (ots)

In der Nacht von Mittwoch (21:00 Uhr) auf Donnerstag (11:00 Uhr) hebelten unbekannte Täter die Hintertür eines an der Rauendahlstraße gelegenen Imbiss auf und verschafften sich so Zutritt. Im Geschäft öffneten die Täter zahlreiche Schränke, Schubladen und die Kasse. Als Beute konnten die Täter Bargeld entwenden.

