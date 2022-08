Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zeuge verfolgt Sachbeschädiger - Festnahme

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Zeuge in der Prankelstraße auf einen jungen Mann aufmerksam, der dort gegen mehrere geparkte Pkw schlug.

Kurz vor 1 Uhr alarmierte der 55-Jährige daraufhin die Polizei. Als der Täter noch vor Eintreffen der Uniformierten dann schließlich flüchtete, nahm der Zeuge die Verfolgung auf und stellten diesen. Die Beamten des Polizeireviers Weinheim nahmen den 16-Jährigen darauf an Ort und Stelle fest. Der Festgenommen war mit knapp 1,7 Promille Alkohol in seiner Atemluft deutlich alkoholisiert und musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten wo er später den Erziehungsberechtigten überstellt wurde. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der Sachschaden, der an drei Autos entstand, kann bislang nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell