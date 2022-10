Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Lebensgefährlicher Aufenthalt in den Gleisen

Offenburg (ots)

Ein Mann hat sich gestern Abend im Bahnhof Offenburg in Lebensgefahr begeben. Der 45-Jährige befand sich im Gleis als gegen 20:20 Uhr ein Fernverkehrszug aus Karlsruhe in den Bahnhof Offenburg einfuhr. Der Triebfahrzeugführer gab einen Achtungspfiff ab, leitete unverzüglich eine Schnellbremsung ein und kam noch rechtzeitig zum Stillstand. Der 45-Jährige verließ den Gleisbereich, überkletterte hierbei eine Absperrung und konnte durch eine Streife der Bundespolizei in der Bahnhofshalle angetroffen werden. Da der litauische Staatsangehörige offensichtlich stark alkoholisiert war, wurde er zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen. Mit dieser Maßnahme war aber nicht einverstanden, leistete Widerstand und beleidigte die Beamten. Ihn erwarten nun gleich mehrere Anzeigen.

