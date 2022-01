Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Suhl, Dietzhausen (ots)

Gäste eines Restaurantes in der Hauptstraße in Suhl, OT Dietzhausen hatten am Freitagabend in der Zeit von 19:20 Uhr bis 20:45 Uhr ihren Pkw Seat auf dem dortigen Besucherparkplatz abgestellt. Als sie an ihr Fahrzeug zurück kamen, stellten sie eine Beschädigung vorne rechts am Stoßfänger fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug bzw. dessen Fahrer/in geben können, werden gebeten, sich bei der Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell