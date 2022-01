Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Pkw

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht vom Donnerstag, 19:00 Uhr zum Freitag, 07:000 Uhr die Scheibe der hinteren Fahrzeugtür eines geparkten Pkw Skoda im neu entstandenen Gewerbegebiet "Hollandsmühle" in Zella-Mehlis. Der Halterfirma ist eine Schaden in Höhe von ca. 400 Euro entstanden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 zu melden.

