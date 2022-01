Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Schulgebäude

Schmalkalden (ots)

Am 14.01.2022 gegen 07:15 Uhr stellte ein Schüler sein Fahrrad in den Kellerräumen eines Schulgebäudes in der Krötengasse in Schmalkalden ab. Als er gegen 12.15 Uhr mit seinem Fahrrad nach Hause fahren wollte, befand sich dieses nicht mehr am Abstellort. Unbekannte haben das Fahrrad aus den Kellerräumen entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu dem oder den Tätern machen können werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

