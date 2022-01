Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Haus mit Eiern beworfen

Rohr (ots)

Unbekannte Täter bewarfen in der Nacht zu Donnerstag eine Hausfassade in der Richard-Jäger-Straße in Rohr mit rohen Eiern. Ob ein bleibender Schaden durch die Attacke entstand, muss noch geklärt werden. Die Polizei nahm den Sachverhalt vor Ort auf. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

