Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Streifzug nach Alkohol endet in der Gewahrsamszelle der Polizei

Schmalkalden (ots)

Am 15.01.2022 meldete die Mitarbeiterin eines Getränkemarktes in der Näherstiller Straße in Schmalkalden eine männliche Person, welche beim Diebstahl einer Flasche Korn festgestellt wurde. Durch die Beamten wurde am Tatort eine 42-jährige, männliche Person festgestellt, welche den Beamten wohl bekannt war. Die Anzeige wurde durch die Beamten aufgenommen, ein durchgeführter Atemalkoholwert ergab einen Promillewert von knapp 4,2. Da der Täter über Schmerzen klagte wurde er durch die Beamten im Anschluss ins Klinikum Schmalkalden verbracht. Da aber wohl die Schmerzen nicht zu stark waren entließ sich der Täter nur kurze Zeit später selbst aus dem Klinikum und begab sich in den nächsten Einkaufsmarkt, wo er erneut beim Stehlen einer Flasche Schnaps ertappt wurde. Durch die selben Beamten wurde auch diese Anzeige aufgenommen. Da aufgrund der Alkoholisierung des Täters davon auszugehen ist, dass er im Anschluss seinen Streifzug nach Alkohol fortsetzen wird, wurde er durch die Beamten zur Unterbindung weiterer Straftaten bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen und verbrachte so die Nacht bei der Polizei.

