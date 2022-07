POL-ME: Wohnmobil fährt gegen Lieferfahrzeug - Monheim am Rhein - 2207124

Polizei Mettmann

Auf der Hauptstraße in Monheim am Rhein ist es am gestrigen Dienstag (26. Juli 2022) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Fahrerin des Wohnmobils fuhr eigenen Angaben zufolge nach einem Ausweichmanöver gegen ein Lieferfahrzeug, welches durch den Aufprall auf zwei weitere geparkte Autos geschoben wurde.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Die 58-jährige Fahrerin des Wohnmobils der Marke Fiat Ducato fuhr gegen 15.40 Uhr auf der Hauptstraße in Monheim-Baumberg in Fahrtrichtung Schwanenstraße. Eigenen Angaben zufolge kam ihr auf Höhe der Hausnummer 65 ein Fahrradfahrer entgegen. Die Einbahnstraße ist an dieser Stelle für Fahrradfahrer in beide Richtungen freigegeben. Bei dem Versuch dem Fahrradfahrer auszuweichen, fuhr sie gegen ein rechtsseitig in einer Parklücke geparktes Lieferfahrzeug. Durch den Aufprall wurde das Lieferfahrzeug auf einen davor abgestellten Renault Twingo geschoben. Der wiederum in einen davor geparkten VW Passat geschoben wurde.

Der 31-jährige Fahrer des Lieferfahrzeugs befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf der Ladefläche, um ein Paket aus dem Wagen zu holen. Durch den Aufprall stürzte er und wurde leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war allerdings nicht notwendig. An allen vier Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro.

Die Polizei ist zur Klärung des genauen Unfallhergangs auf der Suche nach dem bislang unbekannten Fahrradfahrer, dem die Wohnmobilfahrerin ausweichen musste. Dieser wird gebeten, sich auf der Wache in Monheim unter der Nummer 02173 9594-6350 zu melden.

