Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Erste Bilanz nach Sturmfront "Ylenia"

Ludwigslust-Parchim (ots)

Der Sturm, der seit vergangenem Abend über den Landkreis Ludwigslust-Parchim zieht, hat bislang für hohe Sachschäden nach Verkehrsunfällen gesorgt. So fielen im Bereich Hagenow Bäume auf die Fahrbahn, denen zwei Autofahrer nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnten. An einem Auto, welches auf der B5 mit einem Baum kollidierte und einem Kleintransporter, dem bei Pritzier ein Baum vor sein Fahrzeug fiel, entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro. Im Bereich Ludwigslust und Plau kollidierten ebenfalls PKW mit umfallenden Bäumen. Hier beläuft sich der Schaden nach ersten Schätzungen auf ca. 5000 Euro. Im Bereich Sternberg kollidierte ein Fahrzeug der Feuerwehr während einer Einsatzfahrt ebenfalls mit einem umgekippten Straßenbaum. An dem Löschfahrzeug entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro. Personen wurden bei allen Unfällen glücklicherweise nicht verletzt. In Blievenstorf musste ein Gehweg gesperrt werden, nachdem das Dach eines leerstehenden Einkaufsmarktes durch den Sturm abgedeckt wurde. Außerdem kommt es im gesamten Landkreis immer wieder zu temporären Straßensperrungen durch umgestürzte Bäume. Da sich das Sturmtief noch bis zum Wochenende halten soll, rät die Polizei zur Vorsicht auf Gehwegen und Straßen!

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell