Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Unbekannte Täter randalieren auf Schulgelände

Domsühl (ots)

Unbekannte Täter sind über das Wochenende auf ein Schulgelände in Domsühl gelangt und haben dort den Außenbereich von verschiedenen Gebäuden und einige Bauzaunfelder beschädigt. Die Täter sprühten Graffiti an eine Wand, beschädigten Eingangstüren und Fallrohre. Es wurde sich ebenfalls gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude verschafft, indem eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen ist aus dem Schulgebäude aber nichts entwendet worden. Die teilweise um das Gelände befindlichen Bauzäune wurden durch starke Gewalteinwirkung verbogen. Die Polizei hat Anzeige wegen Sachbeschädigung und versuchtem Diebstahl im besonders schweren Fall aufgenommen. Hinweise zu dem Vorfall, nimmt die Polizei in Parchim unter 03871/ 6000 entgegen.

