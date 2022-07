Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte zündeln in Kirche - die Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2207122

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben am Sonntag (24. Juli 2022) in einer Kirche an der Von-Ketteler-Straße in Monheim am Rhein gezündelt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Das war geschehen:

Zwischen 17 Uhr und 18 Uhr haben bislang unbekannte Täter in einer Kirche an der Von-Ketteler-Straße in Monheim-Baumberg gezündelt und dadurch mehrere Brandflecke verursacht. Gegen 18 Uhr stellte eine Mitarbeiterin der Kirchgemeinde fest, dass alle Kerzen auf und hinter dem Altar angezündet worden waren. Zudem befanden sich auf dem Boden mehrere angezündete Papierzettel und Streichhölzer. Auf dem Boden hinter dem Altar, einer Steinbank sowie auf dem Teppichboden hinter dem Altar konnten Brandflecke festgestellt werden. Ein weiterer Sachschaden konnte nicht festgestellt werden.

Die Polizei in Monheim am Rhein bittet um Hinweise: Wer hat ungewöhnliche Beobachtungen zur Tatzeit gemacht und kann Hinweise auf die Identität der Täter geben? Die Wache in Monheim ist unter der Nummer 02173 9594-6350 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell