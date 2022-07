Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest - Monheim am Rhein - 2207120

Mettmann (ots)

Die Polizei konnte am frühen Dienstagmorgen (26. Juli 2022) einen mutmaßlichen Einbrecher in Monheim am Rhein festnehmen. Der Mann war zuvor in ein Restaurant an der Zollstraße eingebrochen. In die Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen war auch ein Hubschrauber eingebunden.

Das war geschehen:

Gegen 3.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Einbruch in ein Restaurant an der Zollstraße alarmiert. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich der Täter über eine aufgebrochene Tür Zutritt zum Lager des Restaurants verschafft. Eine Überwachungskamera hatte den Einbrecher in den Räumlichkeiten aufgezeichnet. Ob er etwas gestohlen hatte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamtinnen und Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein, auch ein Hubschrauber kam dabei zum Einsatz.

Kurze Zeit später konnte die Polizei einen Mann festnehmen und aufgrund der vorliegenden Aufzeichnungen als den Tatverdächtigen identifizieren. Bei dem mutmaßlichen Einbrecher handelt es sich um einen 40-jährigen Monheimer, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Wache nach Langenfeld gebracht.

