Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrunken gegen Mauer gefahren und geflüchtet

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein betrunkener 51-Jähriger hat am 24. Dezember, gegen 20.10 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Straße Schmale Mersch verursacht. Der Mann aus Hamm kam mit seinem Volvo von der Fahrbahn ab und kollidierte in Höhe der Hausnummer 23 mit einer Mauer. Das stark beschädigte Fahrzeug ließ der Unfallverursacher zurück und entfernte sich fußläufig. Der alkoholisierte Fahrzeugführer konnte durch Polizeibeamte an der Münsterstraße angetroffen werden. Ein Arzt entnahm dem ansonsten unverletzten Mann eine Blutprobe im Krankenhaus. Sein Pkw wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20000 Euro. (lh)

