Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Wohnung

Hamm-Herringen (ots)

Unbekannte drangen am Freitag, 24. Dezember, zwischen 19.15 Uhr und 19.35 Uhr, in eine Wohnung im Engernweg ein. Nach jetzigem Kenntnisstand gelangten die Täter über das Garagendach in die Wohnung im ersten Obergeschoss. Im Innern durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Sachschaden entstand offenbar nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (lh)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell