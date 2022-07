POL-ME: Mit zwei Promille und ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Monheim am Rhein/Langenfeld - 2207117

Polizei Mettmann

Monheim am Rhein/Langenfeld - 2207117

Mettmann

Dank mehrerer aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei am Montag (25. Juli 2022) einen stark alkoholisierten Rollerfahrer aus dem Verkehr ziehen. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Monheimer keine Fahrerlaubnis für den Roller hatte.

Das war geschehen:

Gegen 20.50 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen der Polizei einen Rollerfahrer in Langenfeld, der stark alkoholisiert wirkte und nach einem Sturz an der Hauptstraße/ Düsseldorfer Straße seine Fahrt in Richtung Monheim am Rhein fortgesetzt hatte. Während der Anfahrt der Einsatzkräfte meldeten weitere Passanten einen gestürzten Rollerfahrer an der Opladener Straße/ Oranienburger Straße in Monheim am Rhein. Das Kennzeichen und die Beschreibung des Mannes stimmten mit der Meldung aus Langenfeld überein.

An der Einmündung trafen die eingesetzten Beamtinnen und Beamten auf mehrere Zeugen, die den stark alkoholisierten Rollerfahrer an der Weiterfahrt hinderten, indem einer der Zeugen den Fahrzeugschlüssel aus dem Schloss gezogen hatte. Sie hatten zudem beobachtet, dass der Mann, ein 48-jähriger Monheimer zuvor über eine rote Ampel gefahren und durch eine sehr unsichere Fahrweise aufgefallen war.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Monheimer keine Fahrerlaubnis für den Roller vorweisen konnte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille (1 mg/l). Die Beamtinnen und Beamten brachten den Monheimer zur Wache, wo eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet und dem Mann wurde die Weiterfahrt mit dem Roller untersagt.

