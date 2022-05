POL-VDKO: Austritt geringer Mengen Gefahrstoff aus einem Sattelzug auf dem Parkplatz Erzkaul (BAB 61)

Koblenz (ots) - Am heutigen Morgen, kam es gegen 07:20 Uhr auf der BAB 3, in Höhe des Autobahndreiecks Dernbach zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 86 jährige Fahrer eines Pkw VW verlor aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Mittelschutzplanke. Von ...

mehr