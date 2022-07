Polizei Mettmann

POL-ME: Zusammenstoß bei Wendemanöver - Beifahrerin verletzt - Ratingen - 2207116

Am Montagmittag (25. Juli 2022) stieß ein 25-jähriger Ratinger bei einem Wendemanöver mit seinem Mercedes Benz Citan im Einmündungsbereich der Straße Balcke-Dürr-Allee / Oststraße in Ratingen mit dem vorfahrtberechtigten Mini eines 18-jährigen Ratingers zusammen. Die 17-jährige Beifahrerin wurde hierbei so schwer verletzt, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das war geschehen:

Gegen 13:40 Uhr befuhr ein 25-jähriger Ratinger mit seinem Mercedes Benz Citan die Straße Balcke-Dürr-Allee in Ratingen-Ost in Richtung Homberger Straße. Nach eigenen Angaben hatte er die Absicht, sein Fahrzeug im Einmündungsbereich zur Oststraße zu wenden, um seine Fahrt anschließend auf der Balcke-Dürr-Allee in entgegengesetzter Richtung (Richtung Mettmanner Straße) fortzusetzen.

Nach dem Wendemanöver missachtete der 25-Jährige den Mini eines 18-Jährigen, welcher vorfahrtberechtigt die Balcke-Dürr-Allee in Richtung Homberger Straße befuhr und stieß frontal in die Beifahrerseite des Mini. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 17-jährige Beifahrerin in dem Mini verletzt und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei schätzt den an den beteiligten Fahrzeugen entstandenen Sachschaden auf mindestens 13.000 Euro.

