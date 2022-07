Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Verkehrsunfall einer Rollerfahrerin

Bühl (ots)

Infolge eines Sturzes zog sich eine 17-jährige Rollerfahrerin am Montagmorgen im Kurvenbereich eines Verbindungswegs zwischen Balzhofen und Oberbruch leichte Verletzungen zu. Gegen 8:40 Uhr musste die junge Dame - möglicherweise aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit - abbremsen und verlor aus diesem Grund die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Erstbehandlung der 17-Jährigen erfolgte durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes. Anschließend konnte sie in die Obhut ihrer Familie übergeben werden. Am Roller entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

/xo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell