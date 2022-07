Polizei Mettmann

POL-ME: Müllsack in Brand gesetzt - die Polizei ermittelt - Langenfeld - 2207123

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 27. Juli 2022, setzten bisher unbekannte Täter einen Müllsack auf einem Garagenhof an der Nordstraße in Langenfeld in Brand. Durch die Hitze wurde die Fassade beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 00 Uhr wurde eine aufmerksame Anwohnerin von einem lauten Knall geweckt. Sie vernahm Stimmen von augenscheinlich mehreren Jugendlichen und stellte anschließend einen Brandausbruch an einer Garagenwand fest. Folgerichtig informierte sie die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte stellten einen brennenden Müllsack fest, welcher vor einer seitlichen Garagenwand in einem Garagenhof an der Nordstraße 12 brannte. Trotz des schnellen Eingreifens konnte nicht verhindert werden, dass die Fassade durch die Hitzeentwicklung beschädigt wurde.

Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Müllsack absichtlich entzündet wurde und leitete ein Strafverfahren ein. Der Schaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Langenfeld, Telefon 02173 / 288 6310, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell