POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Glasscherben auf B9 nach Unfall

Bei einem Verkehrsunfall kippte am 09.05.2022, gegen 08.30 Uhr, ein Anhänger auf der B9 in Richtung Ludwigshafen, Höhe Autobahnkreuz Speyer, um. Der Anhänger hatte Fenster geladen, diese rutschten bei dem Unfall vom Hänger und zerbarsten auf der Fahrbahn.

Der 32-jährige Fahrer war mit seinem Sprinter mit Anhänger auf der A61 unterwegs. Am Autobahnkreuz Speyer verließ er die A61 und fuhr auf die B9 in Richtung Ludwigshafen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Gespann ins Schlingern, auf der B9 kippte der Anhänger um. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 EUR. Bis zur vollständigen Reinigung der Fahrbahn mussten die beiden Fahrstreifen bis 11 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr konnte die Unfallstelle während dieser Zeit auf dem Standstreifen passieren.

