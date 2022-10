Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Nach rund zweistündiger Fahndung vorläufig festgenommen ++Update++

Gestern Mittag hatte ein 18-Jähriger mit bislang ungeklärter Nationalität bei einer Kontrolle im Bahnhof Offenburg einen Beamten der Bundespolizei mit Pfefferspray attackiert, ging anschließend flüchtig und konnte im Rahmen einer Fahndung im Stadtgebiet Offenburg festgenommen werden. Er war zuvor mit seiner 20-jährigen Begleiterin, bei der es sich um eine portugiesische Staatsangehörige handelt, mit einem ICE aus Richtung Köln in Offenburg angekommen. Beide Personen verfügten über keine Zugtickets, konnten sich gegenüber dem Zugbegleiter nicht ausweisen, woraufhin dieser die Bundespolizei verständigte. Der 18-Jährige führte verbotenerweise eine Schreckschusswaffe mit Patronen sowie ein Einhandmesser mit sich. Zudem verfügte er lediglich über ein schweizerisches Dokument, welches ihn weder zur Einreise, noch zum Aufenthalt in Deutschland berechtigt.

Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen heute Nachmittag in die Schweiz abgeschoben und erhält ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland. Zudem wird gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen eines tätlichen Eingriffs auf Vollstreckungsbeamte, eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz sowie wegen Erschleichen von Leistungen eingeleitet. Auch seine 20-jährige Begleiterin muss mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

+++Ursprungspressemitteilung des Polizeipräsidiums Offenburg vom 20.10.2022 - 16:04 Uhr+++

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg

Offenburg - Nach rund zweistündiger Fahndung vorläufig festgenommen

Ein über die Gleise flüchtender Mann hat am Donnertagmittag am Offenburger Bahnhof einen Polizeieinsatz nebst Fahndung ausgelöst. Hierzu mussten um die Mittagszeit für wenige Minuten auch die Bahngleise gesperrt werden. Der Gesuchte, ein 18 Jahre alter Mann, konnte allerdings rund zwei Stunden später, gegen 13:40 Uhr, im Bereich eines Bekleidungsgeschäftes in der Hauptstraße von Beamten der Bundespolizei vorläufig festgenommen werden. Ausgangspunkt war die Meldung über zwei Personen, die mutmaßlich ohne gültigen Fahrschein mit einem Zug aus Köln in Richtung Offenburg unterwegs sein würden. In Offenburg angelangt hat der 18-Jährige beim Erblicken der Polizei sofort die Flucht ergriffen und überdies einen Beamten der Bundespolizei mit Pfefferspray attackiert. Der hierdurch leicht verletzte Polizist musste sich in einem Krankenhaus behandeln lassen. Die 20-jährige Begleiterin des Heranwachsenden ließ sich im Gegenzug widerstandslos festnehmen, führte allerdings eine Softairwaffe sowie einen Elektroschocker mit sich. Auch bei der späteren Festnahme des Mannes konnten Waffen aufgefunden werden. Er trug eine Schreckschusswaffe mit Patronen sowie ein Messer bei sich. Die beiden Festgenommenen befinden sich aktuell in polizeilichem Gewahrsam. Die weiteren Ermittlungen werden zuständigkeitshalber von Beamten der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Offenburg geführt.

