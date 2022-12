Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Kupferrohr und gusseisernes Rohr entwendet

Steinfurt-Bu. (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag (18.12.22), 12.00 Uhr und Montag (19.12.22), 01.30 Uhr haben unbekannte Täter von der Hauswand eines Wohnhauses an der Straße An der Stadtmauer, nahe der Straße Drespenhoek, ein Kupferfallrohr sowie ein gusseisernes Standrohr entwendet. Beide Rohre - etwa dreieinhalb sowie ein Meter lang - wurden von der Wand gerissen. Die Schadenshöhe liegt in dreistelliger Höhe. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen, die von dem Diebstahl etwas mitbekommen haben oder die Hinweise auf den oder die Täter geben können, entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

