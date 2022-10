Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Radfahrerin tödlich verletzt

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstag zwischen Attenweiler und Aßmannshardt.

Ein 61-jähriger Autofahrer befuhr gegen 17.30 Uhr die Landstraße von Attenweiler kommend in Richtung Aßmannshardt. In einem kleinen Waldstück schloss er auf einen vorausfahrenden Pkw auf. Als dieses Fahrzeug eine 62 Jahre alte Radfahrerin überholte, bemerkte das der 61-Jährige zu spät. Er fuhr deshalb ungebremst auf die Fahrradfahrerin auf. Die Frau wurde über den Pkw geschleudert. Dabei erlitt sie so schwere Verletzungen, dass sie an der Unfallstelle verstarb. Der Autofahrer blieb unverletzt. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft Ravensburg die Erstellung eines Gutachtens an. Während der Unfallaufnahme war die Straße bis ca. 20.45 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

