POL-WAF: Warendorf. Beteiligte nach Sturz in Warendorf gesucht

Warendorf (ots)

Wer war an dem Sturz eines 27-jährigen Kradfahrers am Montag (08.08.2022, 16.05 Uhr) in Warendorf beteiligt?

Der Warendorfer war mit seinem Roller auf der Straße Katzheide Richtung B 64 unterwegs und lenkte wegen der Grünanzeige an der Ampel B64/Katzheide geradeaus Richtung Hellgraben. Für Rechtsabbieger war die Ampel rot. Als der Kradfahrer an den wartenden Autos vorbeifuhr, scherte unvermittelt eine Frau in einem Opel Corsa aus, um ebenfalls Richtung Hellgraben zu fahren. Der 27-Jährige bremste stark um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte daraufhin. Die Fahrerin in dem Corsa fuhr weiter, ohne sich um den gestürzten Rollerfahrer zu kümmern und die Polizei zu rufen.

Ein weiterer Autofahrer in einem Mercedes Kombi eilte dem Gestürzten zur Hilfe. Wir suchen die Fahrerin des Opel-Corsa. Sie soll kurze Haare gehabt haben.

Hinweise zu der Beteiligten oder dem Unfall bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

