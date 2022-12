Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Fischgeschäft

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind in ein Fischgeschäft an der Gutenbergstraße eingebrochen. Sie hebelten in der Zeit zwischen Sonntag (18.12.22), 19.00 Uhr und Montag (19.12.22), 06.45 Uhr die Zugangstür zu einem Aufenthaltsraum auf und gelangten so ins Gebäude. Dort brachen sie einen Tresor auf und durchwühlten auf der Suche nach Diebesgut mehrere Büroräume. Es wurde ersten Erkenntnissen zufolge ein Bargeldbetrag in fünfstelliger Höhe entwendet. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchsdiebstahl und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell