Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.11.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Mulfingen: Unfall durch Sekundenschlaf

Vermutlich war Sekundenschlaf der Grund warum ein Autofahrer mit seinem Gefährt gegen einen in Mulfingen geparkten Pkw fuhr. Am Montagabend war der 19-Jährige mit seinem Audi A5 in der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Gegen 17.30 Uhr kam er mit dem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen den geparkten Fiat Panda. Durch den Aufprall entstand circa 16.000 Euro Sachschaden. Die beiden Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Da der Mann vermutlich am Steuer des Pkw eingeschlafen ist, muss er nun mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

