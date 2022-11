Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.11.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Böckingen: Unfall mit zwei Verletzten

Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah eine 61-Jährige Mazda-Fahrerin am Dienstagabend einen entgegenkommenden Fiat in der Schlossstraße in Heilbronn und kollidierte mit diesem. Die Frau wollte gegen 19.30 Uhr von der Schlossstraße nach links in die Weirachstraße abbiegen. Beim Abbiegevorgang nahm sie vermutlich den Fiat einer 28-Jährigen zu spät wahr, weshalb die Fahrzeuge zusammenstießen. . Bei dem Unfall wurden beide Frauen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

Heilbronn: Zwei Personen bei Unfall verletzt

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am späten Dienstagabend in Heilbronn. Ein 22-Jähriger war gegen 22.45 Uhr mit seinem BMW auf der Weinsberger Straße unterwegs und wollte in die Allee abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich den vorfahrtsberechtigten BMW eines 21-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der BMW des Mannes wurde durch die Kollision abgewiesen und prallte gegen einen Ampelmast. Sowohl der junge Mann, als auch seine 24-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Allee in Fahrtrichtung Weinsberger Straße gesperrt werden. Heilbronn: PKW beschädigt und weggefahren - Polizei sucht Zeugen

Eine bisher unbekannte Person beschädigte am Dienstagvormittag einen VW Polo in der Heilbronner Uhlandstraße und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polo wurde von seiner 45-Jährigen Besitzerin gegen 9 Uhr vor Gebäude Nummer 4 abgestellt. Als die Frau gegen 13.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass ihr PKW an der hinteren Stoßstange frische Beschädigungen aufwies. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Bad Wimpfen: In Gegenverkehr gekommen und Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer oder eine bisher unbekannte Fahrzeugführerin verursachte am frühen Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1100 bei Bad Wimpfen und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 05.30 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Audi die Landesstraße 1100 von Bad Wimpfen kommend in Fahrtrichtung Offenau. Kurz nach dem Ortsausgang von Bad Wimpfen kam ein entgegenkommendes Fahrzeug auf die Fahrspur des 27-Jährigen. Hierbei kollidierten die Autos mit ihren Außenspiegeln. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin setzte anschließend seine oder ihre Fahrt fort und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden welcher bei circa 2.000 Euro liegt. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen dunklen Mittelklassewagen handeln. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Neckarsulm: Schaden an PKW verursacht und davongefahren - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verursachte am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Rötelstraße Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro an einem Opel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die 24-jährige Besitzerin des Opels hatte diesen gegen 20.15 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie kurze Zeit später an ihr Auto zurückkehrte stellte sie den Schaden fest. Die Polizei in Neckarsulm sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier in Neckarsulm zu melden.

Bad Wimpfen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Hauptstraße in Bad Wimpfen und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Der 68-jährige Besitzer eines Kia hatte diesen am Montagabend gegen 19.00 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Am Dienstag, gegen 13.30 Uhr, stellte er dann die Beschädigungen an der rechten Fahrzeugfront fest. Die Polizei in Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

