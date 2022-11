POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.11.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Königheim: Hoher Schaden nach Brand Noch ist unbekannt, warum es in einem baubefindlichen Wohnhaus in Königheim zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Als Handwerker am Montagmorgen das Objekt in der Kieserstraße betreten wollten, stellten diese den Rauch im Haus fest und alarmierten die ...

mehr