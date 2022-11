Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.11.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Königheim: Hoher Schaden nach Brand

Noch ist unbekannt, warum es in einem baubefindlichen Wohnhaus in Königheim zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Als Handwerker am Montagmorgen das Objekt in der Kieserstraße betreten wollten, stellten diese den Rauch im Haus fest und alarmierten die Feuerwehr. Diese konnte im Keller Glutnester ausmachen und diese löschen. Die Höhe des entstandene Sachschadens ist unbekannt. Das Polizeireivier Tauberbischofsheim ermittelt nun wie es zu diesem Vorfall kam.

Wertheim: Roller-Fahrer bei Unfall verletzt

Ein 16-rähriger Roller-Fahrer wurde am Montagmorgen bei einem Unfall in Wertheim verletzt. Der Jugendliche befuhr gegen 7 Uhr die Hauptstraße in Richtung des Autohofs. Hierbei übersah er vermutlich einen auf der Fahrbahn geparkten Ford. Er kollidierte frontal mit dem Pkw, wurde hierbei schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An seinem Kleinkraftrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 1.500 Euro. Der Schaden am Auto wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

