Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.11.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Rosenberg-Sindolsheim: Bedrohung in Folge eines haltenden Traktors - Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es auf dem Gemeindeverbindungsweg, Ortsausgang Sindolsheim in Richtung Götzingen zu einer Beleidigung und einer Bedrohung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Hierbei hielt ein Traktorfahrer aufgrund von Arbeiten an der oben genannten Örtlichkeit und behinderte somit den weiteren Verkehr. In Folge dessen kam ein 43-jähriger Pkw-Fahrer nicht an dem haltenden Traktor vorbei. Daraufhin beleidigte der Traktorlenker den 43-Jährigen und bedrohte ihn mit einem Brecheisen. Hinweise zu der Tat werden vom Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291 648770 entgegengenommen.

Walldürn: Alleinbeteiligt mit Leichtkraftrad gestürzt und schwer verletzt

Am Montagmorgen war eine 17-jährige Leichkraftradfahrerin in der Walldürner Schmalgasse stadtauswärts unterwegs und wollte verkehrsbedingt anhalten, wobei sie ins Rutschen und schließlich zu Fall kam. Es gab hierbei keinerlei Kontakt mit einem anderen Fahrzeug. Die 17-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an dem Leichtkraftrad beläuft sich auf rund 800EUR.

Obrigheim: Unbekannte besprühen Schaukasten - Zeugen gesucht

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde der Infokasten der evangelischen Friedenskirche in Obrigheim in blauer Farbe besprüht. Hinweise zu der Tat oder verdächtige Wahrnehmungen werden von dem Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262 9177080 entgegengenommen.

Aglasterhausen: Aufgrund mangelnder Ladungssicherung Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Am Montagmorgen kam es auf der Bundesstraße 292 zwischen Mosbach und Aglasterhausen zu einem Verkehrsunfall, vermutlich aufgrund mangelnder Ladungssicherung, wobei sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Hierbei fuhr ein möglicherweise roter Sprinter von Mosbach in Richtung Aglasterhausen, als ein etwa 60 Zentimeter breiter Plastikkübel von dessen Ladefläche fiel. Der entgegenkommende Pkw-Lenker, der in Fahrtrichtung Mosbach unterwegs war, versuchte dem Plastikkübel noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Die höhe des entstanden Sachschadens ist unbekannt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Buchen: Parkrempler verursacht Sachschaden und flüchtet - Zeugen gesucht

Bereits am 4. November 2022 beschädigte zwischen 11:00 und 13:15 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen VW Golf auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße "Am Haag" in Buchen. An dem VW Golf konnten Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich hierbei auf 2.500EUR. Ob ein weißer SUV, der zu dem oben genannten Zeitpunkt neben dem VW parkte, für die Beschädigungen verantwortlich ist, ist bisher unbekannt. Hinweise zu dem Unfall und dessen Hergang werden von dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegengenommen.

