POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.11.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Osterburken: Erneute Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag würden an der Kilianskapelle am Stadtgarten Farbschmierereien angebracht. Aufgrund der dort angebrachten Motive könnte die Tat in Verbindung mit den Sachbeschädigungen im Stadtgebiet stehen. Hinweise zu der Tat oder verdächtige Wahrnehmungen werden von dem Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291 648770 entgegengenommen.

Mudau: Abfälle auf Waldgrundstück entsorgt - Zeugen gesucht

In dem Zeitraum vom 30. Oktober 2022 bis zum 6. November 2022 entsorgten bislang unbekannte Täter 0,5 Kubikmeter Abfall auf einem Waldgrundstück in der Nähe der K3971 bei Mudau-Ünglert. Bei dem Abfall handelte es sich um Parkettbodenpaneele, sowie Schrankwände und Restabfälle. Zeugen, welche in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Walldürn: Parkplatzrempler geflüchtet - Zeugen werden gesucht

In dem Zeitraum von Freitagabend bis Sonntagmittag wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Pkw VW Bora auf einem Parkplatz in der Dr.-Schäufele-Straße in Walldürn beschädigt. Der VW wies Kratzspuren an der linken Fahrerseite auf. Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach und flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeuge des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Walldürn-Rippberg: Ausgebrochene Kühe unterwegs

Am Sonntagmorgen waren in einem Garten eines Wohnhauses in der Panoramastraße zwölf Kühe unterwegs. Durch eine Streife des Polizeirevier Buchen konnte der Besitzer ermittelt werden, welcher sich darum kümmerte seine Kühe wieder einzufangen. Es entstanden keinerlei Schäden oder Behinderungen durch die Kühe. Die Tiere wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Buchen: Fußgängerin von Fahrradfahrerin gerammt und geflüchtet - Zeugen werden gesucht

Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr wurde auf dem Feldweg Walldürn in Richtung Buchen eine 81-jährige Frau, welche zu Fuß unterwegs war, von einer Fahrradfahrerin gerammt. Durch den Zusammenstoß stürzte die 81-Jährige zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach mehrfacher Entschuldigung flüchtete die Radfahrerin. Diese wird von der älteren Dame als circa 16-jähriges Mädchen beschrieben und trug zum Unfallzeitpunkt dunkle Kleidung. Die Fußgängerin begab sich eigenständig in ein Krankenhaus. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Zwingenberg: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Am Sonntag gegen 20:40 Uhr wurden durch einen Mann mehrere Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 37 von Zwingenberg in Richtung Neckargerach gefährdet. Hierbei warf der Mann gezielt Straßenschilder auf vorbeifahrende Fahrzeuge und sprang ebenso vor diese auf die Fahrbahn. Hierbei konnte die geschädigte Pkw-Lenkerin nur aufgrund von Gegenlenken und einer Vollbremsung den Zusammenstoß mit dem Mann und einem Verkehrsschild verhindern. Durch eine Streife des Polizeireviers Mosbach konnte ein 61-jähriger Mann in der Nähe festgestellt werden, welcher augenscheinlich etwas Sperriges hinter seinem Rücken versteckte. Bei dem 61-Jährigen ergab sich ein Alkoholwert von einem Promille. Aufgrund der Straßenverkehrsgefährdung wurde der Mann in eine Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Buchen verbracht und musste die Nacht dort verbringen. Die Polizei sucht nun Zeugen und weitere Geschädigte des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Mosbach: Gefährliche Körperverletzung auf dem Marktplatz

Am Sonntag gegen 15:40 Uhr kam es aus bislang unbekannten Gründen zwischen zwei sich bekannten Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Marktplatz in Mosbach. Hierbei wurde von einem 36-Jährigen auf einen 43-Jährigen eingeschlagen und als dieser auf dem Boden lag, auf ihn eingetreten. Die Polizei ermittelt in diesem Falle wegen gefährliche Körperverletzung gegen den 36-Jährigen.

Hüffenhardt: Quad-Fahrer verliert Kontrolle über Fahrzeug

Am Sonntagnachmittag verlor ein Quad-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er von der Landesstraße 590 in die Kreisstraße 3941 bei Hüffenhardt abbog. Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kamen die Hinterräder des Quads ins Rutschen und überschlug sich auf der Verkehrsinsel. Der Fahrer fiel hierbei von dem Fahrzeug und verletzte sich leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf 3.000EUR. Es entstand kein Fremdschaden.

Eltztal-Dallau: Wertgegenstände bei Wohnungseinbruch entwendet - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter begaben sich am Freitagabend zwischen 17:30 und 19:15 Uhr an ein Wohnanwesen in der Urnbergstraße in Elztal-Dallau. Hierbei wurde mittels Schraubendreher die Terrassentüre aufgehebelt. Die Täter gelangten auf diese Weise in das Wohnhaus und durchsuchten hier die Schlafzimmer. Es wurden Wertgegenstände, wie zum Beispiel Schmuck entwendet. Zudem verursachen die Täter Sachschaden. Im Garten des Anwesens wurde zudem eine Geldkassette aufgebrochen, woraus jedoch nichts entwendet wurde. Hinweise zu der Tat werden von der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegengenommen.

Mosbach: Unfall versursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Am Freitagnacht zwischen 02:00 und 02:30 Uhr bog ein bislang unbekannter Lkw von der Straße im Bauernbrunnen in den Heimstättenweg ab. Hierbei blieb er vermutlich mit seinem Anhänger an einem geparkten Pkw VW Passat hängen und beschädigte zudem einen Gartenzaun. Es entstand Sachschaden von insgesamt 2.500EUR. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Mosbach: Mehrere Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht

Zwischen Freitagmorgen und Sonntagmittag gelang es bislang unbekannten Tätern in drei Wohnanwesen in Mosbach einzudringen. Zwei der Wohnungseinbrüche ereigneten sich in der Straße "Am Sonnenrain", der andere in der Nüstenbacher Straße. Hierbei hebelten die Täter mit einem unbekannten Werkzeug Fenster oder die Terrassentüre auf. In den Wohnhäusern wurden mehrere Räume und Schränke durchsucht. Die Täter entwendeten jeweils hochwertigen Schmuck, dessen Wert derzeit noch nicht beziffert werden kann. Die Kriminalpolizei Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

