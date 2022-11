Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.11.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Brackenheim: Nach Unfall unter Alkoholeinfluss verletzt

Zwei Personen wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend bei Brackenheim leicht verletzt. Ein 39-Jähriger fuhr gegen 19.45 Uhr mit seinem VW Golf auf der Landesstraße 1103 von Meimsheim in Richtung Lauffen. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam der Mann mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. An dieser und am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Der 49-jährige Beifahrer, der vermutlich den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, sowie der Fahrer selbst wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest beim 39-Jährigen ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: E-Scooter und Fahrräder gestohlen

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Heilbronner Paulinenstraße stahlen Unbekannte am Wochenende zwei E-Scooter und drei Fahrräder. Der oder die Täter begaben sich zwischen 17 Uhr am Samstag und 21 Uhr am Sonntag in das Gebäude und nahmen die Fahrzeuge unberechtigt an sich. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 74790.

Heilbronn: Einbruch in Bäckerei

Unbekannte brachen am Sonntag in eine Bäckerei in Heilbronn ein. Die Täter hebelten gegen 3.30 Uhr die Eingangstüre zum Gebäude in der Kaiserstraße auf und gelangten so in die Filiale. Sie entwendeten aus einem Tresor Bargeld und flüchteten. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn zu wenden.

Heilbronn: Hubschrauber fahndet nach Einbrechern - Personen festgenommen

Nachdem am Samstag mehrere Personen in eine Mülldeponie in Heilbronn eingebrochen sind, wurden zwei Männer geschnappt. Ein Zeuge teilte gegen 19 Uhr mit, dass sich in der Vogelsangklinge im Recyclingbereich der Deponie vier Personen aufhalten sollen. Ein Fahrzeug mit Möbeln und Elektrogeräten wurde am Rand des Geländes entdeckt. Das Gelände wurde durch mehrere Streifen umstellt und ein Polizeihubschrauber wurde zur Suche nach den Personen eingesetzt. Zwei Männer konnten vorläufig festgenommen werden. Die beiden weiteren Personen konnte nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

Heilbronn: Mit Baum kollidiert - Zwei Männer verletzt

Zwei Verletzte und mindestens 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Samstag in Heilbronn. Der 22-jährige Fahrer eines Audis war gegen 2 Uhr auf der Urbanstraße in nördliche Richtung unterwegs und kam vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern. Anschließend kollidierte der Pkw mit einer Ampel und einem Baum auf der linken Straßenseite. Der Pkw drehte sich und kam auf dem Gehweg an einem Gebüsch zum Stehen. Die beiden Insassen wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens an zwei Bäumen, dem Gebüsch, der Ampel, einem Straßenschild und der Fahrbahn ist noch unbekannt.

Leingarten: Einbruch in Doppelhaushälfte

Ein Unbekannter brach am Freitagabend in ein Haus in Leingarten-Schluchtern ein. Der Täter begab sich zwischen 18.15 Uhr und 18.30 Uhr zu der Doppelhaushälfte im Platanenweg. Dort hebelte er eine Türe auf, gelangte ins Objekt und durchsuchte mehrere Räume. Währenddessen hielt sich ein Bewohner im Keller, welcher durch den Einbrecher nicht betreten wurde, auf. Vermutlich wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Ein Zeuge konnte in Tatortnähe zwei männliche Personen, circa 30 Jahre alt, mit kurzen Haaren beobachten, die dunkel gekleidet waren und jeweils eine Tasche bei sich trugen. Hierbei soll eine Person einen Sportbeutel getragen haben und die andere Person eine dunkle Trage- oder Stofftasche. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Bad Friedrichshall: Polizisten beleidigt und gebissen

Ein Mann randalierte am Sonntag gegen 2 Uhr in einem Krankenhaus in Bad Friedrichshall. Der 35-Jährige wurde zunächst durch eine Streife auf dem Deutschordensplatz in Neckarsulm angetroffen. Er war erkennbar alkoholisiert, lief auf der unbeleuchteten Fahrbahn und wollte Fahrzeuge anhalten. Da er Verletzungen aufwies wurde er die Klinik gebracht. Dort wurde er aggressiv und ging auf die Beamten los. Als ihm der Gewahrsam erklärt wurde, wehrte sich gegen die Maßnahmen und musste am Boden fixiert werden. Währenddessen trat er immer wieder in Richtung der Polizisten und beleidigte diese sowie das Klinikpersonal. Darüber hinaus bedrohte er die Beamten mit dem Tod und biss einem Polizisten in den bekleideten Unterarm. Er wurde zum Polizeirevier Heilbronn gebracht und dort in Gewahrsam genommen. Die Beamten blieben unverletzt.

Obersulm: Silberner BMW flüchtet nach Unfall

Ein BMW-Lenker entfernte sich am Freitagabend unerlaubt von einer Unfallstelle bei Obersulm. Die Fahrerin eines VW Golfs war gegen 19.30 Uhr auf der Bundesstraße 39 von Ellhofen in Richtung Willsbach unterwegs. An der Abzweigung nach Lehrensteinfeld fuhr der BMW auf den VW auf. Hierbei entstand Sachschaden von rund 800 Euro. Als die Frau nach rechts an den Fahrbahnrand fuhr, überholte sie der BMW-Lenker und flüchtete in Richtung Löwenstein. Die Golf-Fahrerin konnte ihn nicht mehr einholen. Zeugen, die Hinweise zum silbernen BMW oder dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

