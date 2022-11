Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.11.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: Auf Gegenfahrbahn geraten

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden, kam es am Freitagmorgen in Künzelsau. Ein 31-Jähriger war gegen 9.30 Uhr mit seinem Volvo auf der B19 unterwegs und kam aus bislang unbekannter Ursache immer weiter nach links auf die Gegenfahrbahn. Dies erkannte ein entgenkommender Verkehrsteilnehmer und bremste sein Fahrzeug ab. Ein wiederrum dahinter mit seinem Mercedes fahrender 20-Jähriger bemerkte das Abbremsen seines Vordermannes zu spät, riss sein Lenkrad zum Ausweichen nach links und kollidierte mit dem entgegenkommenden Volvo. Beide Unfallbeteiligte wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6.000 Euro.

Bretzfeld: Zaun beschädigt

In den letzten Monaten beschädigte ein Unbekannter einen Zaun in Bretzfeld. Am Samstag bemerkte der Eigentümer eines Hauses in der Gartenstraße, dass ein Zaunelement entlang seines Grundstücks zur Ecke Tannenstraße beschädigt wurde. Dabei wurde das Zaunelement an einem Pfosten beschädigt und das Zaungitter aus den Halterungen gedrückt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von zirka 2.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Tatzeit beziehungweise den Schadensverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 in Verbindung zu setzen.

