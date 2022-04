Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf BAB 5 - Eine Person verletzt

Am Samstag, dem 02.04.2022, gg. 08.20 Uhr, kam es auf der BAB 5, Reiskirchener Dreieck in Richtung Hattenbacher Dreieck, zwischen der AS Alsfeld (Ost) und der Rastanlage Rimberg, ca. km 378,950, Gemarkung Breitenbach am Herzberg, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, bei winterlichen Verhältnissen zu einem schweren Verkehrsunfall, infolgedessen eine Person verletzt wurde und die Fahrbahn über mehrere Stunden voll gesperrt war.

Ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei Alsfeld befand sich im Räum- und Streueinsatz an o. g. Örtlichkeit, auf dem ersten von drei Fahrstreifen.

Der nachfolgende 44-jährige rumänische Fahrer eines Sattelzuges fuhr aus derzeit nicht bekannten Gründen auf das Räumfahrzeug auf und wurde hierbei verletzt. Er wurde ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Der Fahrer des LKW der Autobahnmeisterei blieb unverletzt.

Beide involvierten Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß ineinander verkeilt, die Fahrbahn musste in Richtung Nord voll gesperrt werden.

Der Verkehr wurde an der AS Alsfeld (Ost) abgeleitet, eine entsprechende Rundfunkwarnmeldung und Umleitungsempfehlung wurde veranlasst.

Nachdem eine Abschlepp- und Bergungsfirma vor Ort eintraf, wurde, soweit möglich, versucht die PKW, welche sich in der Vollsperrung befanden, linksseitig an der Unfallstelle vorbeifahren zu lassen. LKW konnten die Engstelle jedoch nicht passieren. Anschließend wurde wieder voll gesperrt. Nachdem alle Fahrzeuge abgeflossen waren musste die Fahrbahn zwecks weiterer Bergungsmaßnahmen wieder voll gesperrt werden.

Zum Berichtszeitraum dauern die Maßnahmen noch an.

Im Bereich der Unfallstelle waren neben der Autobahnmeisterei Alsfeld die Freiwillige Feuerwehr Kirchheim (Kernort), sowie die Freiwilligen Feuerwehren der Kirchheimer Ortsteile Willingshain, Frielingen, Gersdorf und Heddersdorf eingesetzt, zudem zwei Rettungswagenbesatzungen und ein Notarzt.

Nach erster Schätzung wird von einer Gesamtschadenshöhe von 100.000,- Euro ausgegangen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Schug, Polizeihauptkommissar

