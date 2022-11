Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.11.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Fahrzeugbrand

Am Sonntag, 13.11.2022, gegen 17.05 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Lenker eines Pkw BMW X5 die A 6 von Nürnberg in Richtung Mannheim. Zwischen der AS Heilbronn/Untereisesheim und der AS Bad Rappenau, auf Höhe des Parkplatzes Eichhäuser Hof, bemerkte er während der Fahrt, dass sein Fahrzeug auf das Betätigen des Gaspedals nicht mehr reagierte bzw. keine Leistung mehr entwickelte. Nachdem der BMW-Fahrer sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen angehalten hatte, stellte er unterhalb des Motorraums Flammen fest. Kurze Zeit später brannte der komplette Pkw. Die Brandursache dürfte nach ersten Erkenntnissen auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch der Fahrbahnbelag im Bereich des Seitenstreifens beschädigt. Die diesbezüglichen Reparaturkosten belaufen sich nach einer ersten Schätzung auf mindestens 3.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

