Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Einbrüche mit unbekannten Tätern

Mönchengladbach (ots)

Als der 21jährige Wohnungsinhaber am 14.10.22, gegen 16 Uhr, in seine Wohnung in der dritten Etage eines Hauses in der Lindenstraße in Mönchengladbach zurückkehrte, bemerkte er die offenstehende Wohnungstür und stellte bei der Nachschau fest, dass von unbekannten Tätern eine playstation 5 incl. controller und eine externe Festplatte entwendet worden war. Die zuvor nur zugezogene Tür ließ sich mit leichtem Druck von außen öffnen und wurde mutmaßlich eingetreten.

An der Eickesmühle in Mönchengladbach drangen Unbekannte über die rückwärtige Tür eines Biergartens durch Aufbrechen des Schlosses in die dortige Gaststätte ein und entwendeten je zwei ipads und iphones, bevor sie sich in ebenfalls unbekannte Richtung entfernten

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell