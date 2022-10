POL-MG: Zigarettenautomat gesprengt

Mönchengladbach (ots) - Zwei unbekannte Männer haben am Donnerstagmorgen, 13. Oktober, um 2.38 Uhr an der Straße Gathersweg in Neuwerk einen Raub auf eine 71-jährige Taxifahrerin verübt und ihr Portemonnaie entwendet. Die Taxifahrerin hatte die beiden Männer gegen 2.20 Uhr als Fahrgäste am Alten Markt Ecke Waldhausener Straße in Gladbach aufgenommen. Sie nahmen im Fond des Taxis Platz und ließen sich zum Gathersweg bringen. Dort baten sie die 71-Jährige, in der ...

mehr