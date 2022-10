Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannter begrapscht und schubst 25-Jährige

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch, 12. Oktober, um 7.35 Uhr auf der Staufenstraße im Stadtteil Gladbach eine 25-jährige Frau in schamverletzender Weise angefasst, sie geschubst und ist anschließend geflüchtet.

Laut eigenen Angaben war die 25-Jährige zu Fuß von der Barbarossastraße aus kommend auf der Staufenstraße unterwegs, als der Mann aus einem Gartentor trat und vor ihr her auf dem Bürgersteig ging. Nach einer Weile blieb er an einem Hauseingang stehen, sodass die Frau an ihm vorbeiging. Von hinten habe er sie plötzlich unsittlich angefasst und danach zu Boden geschubst. Dann sei er zurück in Richtung Barbarossastraße geflüchtet.

Der Verdächtige soll wie folgt ausgesehen haben: Er ist circa 20 bis 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er ist eher kräftig gebaut und trug zum Tatzeitpunkt eine dunkelgraue Steppjacke, eine schwarze Hose und dunkle Turnschuhe.

Die Polizei erbittet Hinweise von Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des Täters geben können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell