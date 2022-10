POL-MG: Geschwindigkeitsmessung: Über 100 Fahrerinnen und Fahrer zu schnell

Mönchengladbach (ots) - Ein noch unbekannter Täter hat am Mittwochabend, 12. Oktober, versucht, in eine Tankstelle an der Ottostraße im Stadtteil Mülfort einzubrechen. Zwischen 23.45 Uhr und 0 Uhr drückte der Mann zunächst den Rollladen am Fenster des Verkaufsraumes hoch und schlug dann mit einem Gegenstand die Fensterscheibe ein. Er entfernte sich schließlich, ohne Beute mitzunehmen. Laut einer Beschreibung des ...

