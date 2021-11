Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Scheibe eingeschlagen ++ Ermittlungen nach Unfallflucht aufgenommen ++ Unfall in der Bremer Straße ++ 15-Jähriger bei Unfall verletzt ++

Landkreis Osterholz (ots)

Scheibe eingeschlagen

Lilienthal. Bislang unbekannte Täter schlugen zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag eine Fensterscheibe eines Ford ein, der in der Straße "Zur Alten Wörpe" auf einem Parkplatz abgestellt war. Aus dem Innenraum stahlen die Täter Werkzeuge und Maschinen und flüchteten unerkannt mit der Beute. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von geschätztem 2200 Euro. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Ermittlungen nach Unfallflucht aufgenommen

Osterholz-Scharmbeck. Die Polizei sucht nach einem/-r bislang unbekannten/-r Fahrzeugführer/-in, der/die am Mittwoch zwischen 17 Uhr und kurz nach 18 Uhr geschätzte 10.000 Euro Sachschaden an einem Mercedes verursacht hat. Der Mercedes war auf einem Parkstreifen in der Modersohnstraße abgestellt. Die Polizei Osterholz bittet den/die Verursacher/-in oder mögliche Zeugen des Geschehens unter 04791/3070 um Hinweise.

Unfall in der Bremer Straße

Osterholz-Scharmbeck. Eine 31-jährige Fahrerin eines Hyundai übersah am Donnerstganachmittag beim Abbiegen von der Bremer Straße auf die Jacob-Frerichs-Straße einen 20-Jährigen auf einem Fahrrad, der gerade die Fahrbahn querte. Der 20-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall leicht. Der Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert.

15-Jähriger bei Unfall verletzt

Lilienthal. Bei einem Verkehrsunfall in der Moorhauser Landstraße verletzte ein 15-Jähriger sich am Donnerstagabend leicht. Eine 75-Jährige in einem Skoda hatte den 15-Jährigen auf dem Fahrrad scheinbar übersehen, als sie nach rechts in die Straße "Saatmoor" einbiegen wollte und der 15-Jährige auf dem parallelen Radweg unterwegs war. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden.

