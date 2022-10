POL-MG: Tankstelleneinbrecher geht leer aus

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind am Wochenende in ein Einfamilienhaus an der Günhovener Straße eingebrochen und haben unter anderem Schmuck und Bargeld entwendet. Dies wurde der Polizei am Montag angezeigt. Zwischen Samstag, 8. Oktober, 18 Uhr, und Sonntag, 9. Oktober, 21 Uhr, verschafften sich die Täter Zutritt zum Haus. Dabei benutzten sie mutmaßlich einen Schlüssel, den die Hausbewohner in einem Versteck im Vorgarten deponiert hatten. Aus dem Haus nahmen sie ...

