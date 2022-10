Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Günhoven

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in ein Einfamilienhaus an der Günhovener Straße eingebrochen und haben unter anderem Schmuck und Bargeld entwendet. Dies wurde der Polizei am Montag angezeigt.

Zwischen Samstag, 8. Oktober, 18 Uhr, und Sonntag, 9. Oktober, 21 Uhr, verschafften sich die Täter Zutritt zum Haus. Dabei benutzten sie mutmaßlich einen Schlüssel, den die Hausbewohner in einem Versteck im Vorgarten deponiert hatten. Aus dem Haus nahmen sie Elektrogeräte sowie Bargeld und Schmuck mit.

Die Polizei erbittet Hinweise von Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. Sie warnt: Verstecken Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel nicht im Vorgarten oder unter der Fußmatte - dort ist er für Einbrecher leicht zu finden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell