POL-MG: Berauschter E-Scooter-Fahrer gestürzt

Mönchengladbach (ots) - Aus einem Geschäft an der Hindenburgstraße haben bislang unbekannte Einbrecher in der Nacht zu Montag, 10. Oktober, eine größere Menge an Mobiltelefonen gestohlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zerstörten sie hierfür kurz nach Mitternacht gewaltsam die Glasscheibe der Eingangstür. Im Geschäft selber gingen sie ebenso bei den Glasvitrinen vor, in denen die Handys lagen. Mitsamt Beute ...

