POL-MG: Geschäftseinbruch in Gladbach

Mönchengladbach (ots) - Betrüger sind am Freitag, 7. Oktober, mit der Masche "falsche Wasserwerker" an einer 87-jährigen Frau in Giesenkirchen-Mitte gescheitert. Gegen 13:20 Uhr klingelten die Tatverdächtigen, ein Mann und eine Frau, an der Haustür der Rentnerin in einem Mehrfamilienhaus. Sie gaben an, die Wasseranschlüsse in der Wohnung überprüfen zu müssen. Die Frau zeigte der Seniorin kurzzeitig einen ...

