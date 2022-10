Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Dreistes Betrügerpärchen scheitert an resoluter Rentnerin

Mönchengladbach (ots)

Betrüger sind am Freitag, 7. Oktober, mit der Masche "falsche Wasserwerker" an einer 87-jährigen Frau in Giesenkirchen-Mitte gescheitert.

Gegen 13:20 Uhr klingelten die Tatverdächtigen, ein Mann und eine Frau, an der Haustür der Rentnerin in einem Mehrfamilienhaus. Sie gaben an, die Wasseranschlüsse in der Wohnung überprüfen zu müssen. Die Frau zeigte der Seniorin kurzzeitig einen vermeintlichen Ausweis einer Firma vor. Gemeinsam gingen die Tatverdächtigen und die 87-Jährige danach in die Küche. Dort drehte die Frau, offensichtlich zur Ablenkung, einen Wasserhahn auf, während sich ihr Partner zügig in Richtung Schlafzimmer bewegte. Die pfiffige Seniorin bemerkte das merkwürdige Verhalten und forderte das Betrügerpaar daraufhin energisch auf, sofort die Wohnung zu verlassen. Dem kamen die beiden Verdächtigen nach.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Der Mann ist etwa 45 Jahre alt und circa 160 cm groß. Er hat eine korpulente Figur und lichtes Haar. Dazu sprach er mit einem ausländischen Akzent und war dunkel gekleidet. Die Frau ist mit 170 cm größer als der Mann und hat eine schlanke Figur. Ihr Haar hatte sie zu einem Zopf gebunden und sie war ebenfalls dunkel gekleidet.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder bei denen ebenfalls angebliche Handwerker geklingelt haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290.

Die Polizei warnt: Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell