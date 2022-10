POL-MG: Verkehrsunfall mit schwer verletztem E-Bike Fahrer

Mönchengladbach-Odenkirchen (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 06.10.2022, auf Freitag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang in eine Kfz-Werkstatt auf der Oppelner Straße und entwendeten Münzgeld aus einem Büroraum. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei ...

mehr