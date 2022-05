POL-F: 220501 - 0474 Frankfurt-Eschersheim: Verdächtiger Drogendealer versucht zu flüchten

Frankfurt (ots) - (ne)Bei einem schweren Verkehrsunfall gestern früh um 7:15 Uhr ist ein 11-jähriges Kind in der Straße Am Industriehof angefahren worden. Ein 32-jähriger Audifahrer war zuvor in Richtung Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße unterwegs. In Höhe der U-Bahnhaltestelle Am Fischstein trat der Junge plötzlich auf die Fahrbahn, nachdem er aus einem Bus ...

mehr