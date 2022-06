Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Hildesheim (ots)

Sarstedt /Schliekum - (jb) Unbekannte drangen in ein Einfamilienhaus in der Oerier Straße in Schliekum ein. Die Täter verschafften sich über den Wintergarten Zutritt zum Haus. Aus diesem entwendeten sie Bargeld und anderes Stehlgut. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Tatzeit war der 03.06.22, 14.30 Uhr bis 05.06.22, 18.00 Uhr. In ein weiteres Einfamilienhaus in der gleichen Straße drangen Unbekannte über ein Fenster ein. Auch hier wurden mehrere Zimmer durchwühlt. Entwendet wurden neben Bargeld und Schmuck auch ein Laptop. Die Tatzeit war hier am 05.06.2022, zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell