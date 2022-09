POL-WAF: Beckum. Handtaschendiebstahl auf Friedhof

Warendorf (ots) - Ein Pedelec ist in der Nacht auf Mittwoch (21.09.2022) in Ahlen aus einer Garage gestohlen worden. Das Zweirad stand verschlossen in einer Garage an der Straße Lange Wand. Der oder die Täter verschafften sich zwischen Dienstag (20.09.2022, 19.00 Uhr) und Mittwoch, 14.00 Uhr Zugang zu der Garage und flüchteten anschließend mit dem Rad. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per ...

